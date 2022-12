Une série de représentations théâtrales du genre monologues est présentée à travers de nombreuses localités de la wilaya de Médéa et des résidences universitaires, à la faveur du programme « hors compétition » du Festival national du théâtre comique, ouvert dimanche, a indiqué le commissaire du festival, Saïd Benzergua.

Appelé à rapprocher le théâtre du public, le programme des représentations comporte des monologues pour public adulte et une autre partie réservée aux enfants, a-t-il expliqué, ajoutant que le but de cette initiative est d’ « inciter les citoyens à renouer avec le théâtre, leur permettre également de s’évader et d’encourager, surtout, la pratique du théâtre au niveau des régions ciblées ».

Saïd Benzergua a estimé « opportun » de s’ouvrir sur le reste du territoire de la wilaya en consacrant une partie des activités programmées en marge de la compétition officielle pour la « Grappe d’Or » et profiter de l’évènement pour « animer, durant le festival, la vie culturelle des villes ciblées ». Quatre monologues destinés au public adulte sont programmés au niveau des résidences universitaires du pôle urbain de Médéa et du campus universitaire d’Ouzera, ainsi qu’au sein des établissements de rééducation et d’insertion de Boughezoul et Berrouaghia, a-t-il précisé.

Parmi les monologues sélectionnés, « Tayoucha », interprétée par la comédienne Nesrine Belhadj, « Kayen Ou Kayen », joué par Lamri Kaouane, « Achna ouchefna » de Abderrahmane Robie, note le commissaire du festival. Il a, en outre, fait part de la programmation de six autres monologues pour enfants à Ksar-el-Boukhari, Ouled Hellal, Beni-Slimane, Chellalet-el-Adhaoura, Zoubiria et Draâ-Smar.