Il s'agit d'un choix certes, difficile mais assumé et ayant donné des fruits. En dépit du contexte peu propice pour ce genre d'activités culturelles, surtout depuis trois années, ces maisons d'édition semblent avoir réussi leur mission. Malgré quelques insatisfactions inhérentes aux méventes de certains titres, globalement, l'édition de livres en langue amazighe semble être sur la bonne voie. Autrement d'ailleurs, ces maisons d'édition n'auraient pas pu tenir debout pendant des années. Dans la majorité des cas, ces maisons d'édition spécialisées dans le livre amazigh ont été lancées par d'anciens militants de la première heure du combat identitaire amazigh à l'instar de Ramdane Achab, Brahim Tazaghart et Ahmed Nekkar. Ces derniers sont également des écrivains, romanciers et essayistes dans la même langue. Ils ont compris qu'après des années, voire des décennies de combat pacifique pour la reconnaissance de la langue et de la culture amazighes, l'heure est désormais à la production culturelle et plus particulièrement à la production écrite, la langue amazighe ne pouvant plus continuer à être circonscrite à l'oralité. Surtout après l'explosion des moyens de communication modernes et le contexte de la mondialisation qui menace sérieusement toute langue et toute culture qui ne prend pas sérieusement son destin en main.

Les Éditions Achab ont à leur actif des dizaines de livres édités en langue amazighe, allant du roman à la poésie en passant par l'essai et autres genres d'écriture. En plus des écrivains amazighophones confirmés et ayant pignon sur rue, les Éditions Achab ont aussi réussi à dénicher de jeunes écrivains qu'elles ont publiés pour la première fois ayant fini par connaître même un franc succès. C'est le cas, par exemple, de l'écrivaine Zohra Aoudia et de son roman Tiziri qui fait partie des trois finalistes du prix Mohammed-Dib et qui a également été nominé pour le prix Assia-Djebar de cette année. Achab est également la maison d'édition de l'un des plus grands écrivains amazighophones, l'un des plus prolifiques aussi, à savoir Aomar Oulamara, auteur, entre autres de ‘ Akin i wedrar, Timlilt di 62, Agadir n Roma, etc. Le catalogue des Éditions Achab compte des dizaines d'autres livres en langue amazighe dont la qualité est remarquable. Les Editions Achab ont édité en outre Tirga n tmes de Hadjira Oubachir, Brassens, tughac di sefra de Ameziane Kezzar, Di lgerra-k a yawal de Mourad Irnaten, etc. Idem pour la maison d'édition Tira, dirigée par l'écrivain et militant Brahim Tazaghart, qui met le paquet sur la qualité des ouvrages édités. Principalement des romans en langue amazighe. Le choix des livres par cette maison d'édition répond aussi à des critères rigoureux.

La maison d'édition Tira a publié des romans d'auteurs amazighophones confirmés à l'image de Salem Zenia, ayant signé Tafrara et Ighil d wefru, entre autres bien sûr.

Un militantisme à part entière

Tira a aussi publié le premier roman écrit en tamazight, à savoir Lwali n wedrar de Belaïd Ait Ali ainsi que la traduction du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, Amdakel de Murad Zimou, Timsirin n yid de Malek Houd, Nhati n uhulfu de Mehenni Khalifi, etc. Il y a, par ailleurs, un militant de la première heure de la cause berbère qui, après avoir écrit plusieurs livres dont des romans, a lancé la maison d'édition Identité-tamagit. Cette dernière a édité déjà un riche catalogue constitué de romans, de traductions, de contes en langue amazighe. Ahmed Nekkar est, pour rappel, lauréat du Pprix du meilleur roman en tamazight décerné par la Fédération des associations culturelles amazighes pour son livre «Yugar ucarig tafawets». Il est l'auteur de nombreux autres romans en tamazight ainsi que de traductions de livres universels comme L'alchimiste de Paulo Coelho ainsi que «Alice au pays des merveilles» de Lewis Caroll. Ahmed Nekkar assure depuis plusieurs années la direction de la maison d'édition Identité-tamagit, très prolifique. Cette maison d'édition diversifie également ses choix éditoriaux. En plus des romans en tamazight, elle publie des traductions d'oeuvres nationales et étrangères, des contes, des livres ayant trait à l'apprentissage de la langue amazighe, etc.

Une branche linguistique méritoire

Les Éditions Identité-tamagit viennent d'enrichir leur catalogue avec une nouveauté sortie en ce début octobre 2022. Il s'agit de Taxatemt, un recueil de nouvelles de l'écrivain Madjid Oumnia.

Les éditions Imal est une filière de la maison d'édition El Amel, la plus ancienne à Tizi Ouzou. Compte tenu du nombre très élevé de livres en langue amazighe qu'elle publie, son directeur Mohand Ameziane Si Youcef a préféré lancer donc cette branche dédiée au livre amazigh qui vient d'ailleurs de publier plusieurs nouveautés dont Ighisi, un roman de l'écrivain prolifique et talentueux Ali Kader, auteur également d'un autre roman en tamazight intitulé Argaz n yemma publié aux Editions Enag.

D'autres maisons d'édition plus jeunes ont fait preuve d'un professionnalisme remarquable comme les Éditions Cheikh Mohand Oulhocine, Imru, etc. Les EÉditions Imru ont publié le roman «Tamedit n wass» de Zoghra Lagha qui a obtenu récemment, le prix Mohand-Akli-Haddadou.

La même maison d'édition a publié la traduction en tamazight de Histoire de ma vie de Fadhma Ath Mansour, Tislit n wenzar de Kamel Bouamara...

Le nouveau livre publié par les Éditions Cheikh Mohand Oulhocine vient à peine de paraître. Il est intitulé: Hezzben et écrit par Sabrina Khalifi. C'est un recueil de nouvelles. Cette maison d'édition a édité plusieurs livres en tamazight parmi lesquels le roman intitulé «Tawes Ibaâliten» de Fadila Oulebsir. Ce livre figure parmi les trois finalistes du prix Mohammed-Dib.