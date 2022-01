La troisième édition du Festival national des jeunes talents de la chanson a pris fin, vendredi à Alger, par une cérémonie de distinction des lauréats. La cérémonie de clôture de cette manifestation, qui a débuté vendredi, a été marquée par un concert de musique animé par dix jeunes artistes primés lors de ce Festival. Parmi les 60 jeunes venus de 38 wilayas ayant participé aux éliminatoires, dix candidats ont été retenus et ont suivi un programme de formation de huit jours à l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse (Infsct) de Tixeraïne à Alger, sous la supervision de spécialistes de musique et de la chanson. La chargée de l'information et de la communication auprès de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger (organisateur) a précisé que cette manifestation a pour objectif de mettre en contact les jeunes des différentes régions d'Algérie et de leur accorder la chance de s'exprimer et de promouvoir leurs talents.