Une vaste opération visant à classer des établissements du groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) au rang de «Patrimoine national», a été lancée, mercredi à Alger, en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, indique un communiqué du groupe HTT. Cinq établissements hôteliers prestigieux, «Mekhter» de Aïn Sefra, «Rym» de Beni Abbès, «Tahat» de Tamanrasset, «El Boustane» de El-Menia et «El Mehri»» de Ouargla, ont déjà fait l'objet d'approbation de la part des pouvoirs publics. Les autres unités concernées sont en cours de finalisation pour un classement total. Cette initiative vise à conserver un patrimoine architectural commun et redonner vie aux oeuvres hôtelières de Fernand Pouillon, un architecte d'exception qui a légué à l'Algérie un patrimoine singulier dont 32 établissements hôteliers du groupe. Selon le groupe, l'objectif de cette procédure est de donner une autre dimension au voyage en l'enrichissant «de culture et d'images» et en invitant le visiteur à «admirer une architecture séculaire», conclut le communiqué.