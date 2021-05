Le Centre algérien de cinématographie et de l'audiovisuel (Cnca) organise, depuis le 7 et jusqu'à aujourd'hui 9 mai, des projections de films historiques et affichage des posters d'oeuvres cinématographiques sur la révolution, en coordination avec la direction de la culture de la wilaya de Sétif, à l'occasion du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, a indiqué le responsable de programmation au Centre.

A l'occasion du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, le Cnca organise à partir de ce vendredi un programme riche en projection de films historiques et révolutionnaires, à savoir «Hors-la-loi» de Rachid Bouchareb, «Le puits» de Lotfi Bouchouchi et «Le colonel Lotfi» de Ahmed Rachedi, a fait savoir Bilal Yahiaoui. Outre la salle de cinéma de la Maison de la culture, ces oeuvres cinématographiques seront également projetées dans plusieurs communes de la wilaya avec le strict respect du protocole sanitaire contre la Covid-19, a-t-il ajouté.

Samedi 8 mai, un documentaire de Ahmed Hlalchi «l'histoire du drapeau algérien», produit par le ministère des Moudjahidine, a été projeté en virtuel.

Par ailleurs, la manifestation verra aussi l'organisation d'une exposition de posters de grands films révolutionnaires algériens en vue de faire connaître à la nouvelle génération de cinéphiles, les principales expériences ayant abordé l'histoire contemporaine de l'Algérie, la révolution et ses leaders tels que «la bataille d'Alger», «Zabana», «L'opium et le bâton», «Les années de braise» et bien d'autres. À rappeler que le Cnca a programmé, à l'occasion du mois sacré, la projection virtuelle de plusieurs productions documentaires à l'image de «Sidi Boumediene Chouaib El Ghout» de Yahia Mouzahem, «Dar El Hadith, espace de savoir et de culte» pour Saïd Oulmi, «Rakb Sidi Chikh» de Mohamed Cherif Baka, «Timimoun» (Ahmed Laâroussi), «le rêve des aigles» de son réalisateur Mohamed Hazourli, outre «Chikh Mohamed Ben Abdelkrim El Meghili» de Larbi Lakhel.