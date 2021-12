Le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) organise des projections de films sur les réfugiés dans le monde et ce, depuis le 4 décembre dernier. L'événement, organisé avec des partenaires diplomatiques européens, a lieu dans plusieurs instituts culturels d'Alger. Ces projections visent à sensibiliser le public à la problématique des réfugiés à travers le monde. C'est le film français «Damien veut changer le monde» qui a inauguré ces activités, samedi dernier, au niveau de l'Institut français d'Alger. Le film évoque l'histoire de Damien, pion dans une école primaire qui cherche à sauver un élève sans papiers d'une expulsion. S'en est suivi un débat assez intéressant animé par la journaliste Leila Beratto. Au programme également, on relèvera la projection du documentaire italien Fucoammare, le 10 décembre à l'Institut culturel italien, mais aussi le documentaire espagnol Cartas Mojadas, programmé pour le 13 janvier 2022 à l'institut Cervantes. Par ailleurs, il est à noter que le Haut-Commissariat pour les réfugiés invite la presse, le jeudi 09 décembre prochain pour assister à son événement commémoratif des 16 jours d'activisme au palais Dar Abdellatif. Il s'agit de les convier à son parcours de sensibilisation sur les violences aux femmes pour la campagne des 16 jours d'activisme, intitulée «Au gré des Sables» et des Vents. Bien que l'installation soit ouverte toute la journée au grand public (https://bit.ly/withrefugeesalgeria), la presse est cordialement invités à une session spéciale au palais Dar Abdellatif à partir de 16h30.