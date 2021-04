Plusieurs films algériens sont entrés en lice dans le cadre de la 37ème édition du festival international de cinéma «Vues d'Afrique» qui se déroule à Montréal (Canada) jusqu'au 18 avril en cours, selon les organisateurs. Les deux réalisateurs algériens, Rachid Benhadj et Merzak Allouache, participent respectivement, à cette 37ème édition, avec «Matarès» (2019) et «Paysages d'automne» (2019) dans la catégorie fiction long métrage, tandis que la réalisatrice franco-algérienne, Lina Soualem entre en lice avec «Leur Algérie» (2020), un documentaire long métrage. La 37e édition de Vues d'Afrique verra également la participation de plusieurs courts métrages algériens. «Matarès» qui est une coproduction algéro-italienne, met l'accent sur les questions d'exil dans la Méditerranée à travers une fillette ivoirienne «Mouna» (8 ans) résidant dans la wilaya de Tipaza où elle vend des fleurs pour avoir de l'argent qui lui permettra de voyager en Europe par le biais de contrebandiers. De son côté, le film de fiction de Merzak Allouache (Paysage d'automne), une coproduction franco-algérienne, relate l'histoire de Houria, une journaliste d'investigation qui enquête dans une affaire d'assassinat de cinq lycéennes, jetées à la mer après avoir été exploitées dans des affaires de débauche. Pour sa part, et à travers son documentaire «Leur Algérie», Soualem raconte l'histoire de ses grands-parents Mabrouk et Aïcha divorcés après

62 ans de mariage. La réalisatrice revient dans son long métrage aux premiers émigrés algériens en France. Par ailleurs, 186 films entre fiction et documentaires (court et long métrage) issus de 51 pays concourent à ce festival international. La 37e édition de Vues d'Afrique se tient virtuellement en raison de la pandémie Covid-19. Fondé en 1984, le festival Vues d'Afrique est considéré telle une façade pour les cinéastes africains, mais aussi un rendez-vous pour la projection de leurs oeuvres artistiques sur l'Afrique, notamment à travers le cinéma.