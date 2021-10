Un concert en hommage à des figures de proue de la chanson populaire chaâbie et hawzie a été animé, samedi soir, à Alger, pour leur apport à l'enrichissement de la chanson et la musique algériennes.

Accueillie à la salle Mahiéddine-Bachtarzi du Théâtre national algérien (TNA), la cérémonie s'est ouverte par une troupe de la «zorna» qui a accompagné jusqu'à la scène Mahdi Tamache, Saâdi Hsissen et Abdelatif Merioua, trois grands noms de la chanson algérienne.

Organisée par l'Association artistique et culturelle «Troisième millénaire» en partenariat avec l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, (Onda), la cérémonie s'est déroulée en présence d'un public venu rendre aussi hommage aux artistes qui continuent de les enchanter.

Nardjess, Nadia Bouchama de son vrai nom, a ouvert le bal de cette cérémonie en interprétant «Nesthel el kiya», chanson écrite et composée par Mahboub Bati en hommage à ces figures vivantes de la chanson algérienne.

Pour sa part, Nouri Koufi, une des grandes figures de la chanson et musique haouzies, a rendu des chansons du genre, ponctuées de quelques madih en hommage à ses collègues qui ont marqué, chacun, de son empreinte la musique algérienne.

En dernière partie de ce concert-hommage, Hakim El Ankis, digne héritier de l'art de son père Boudjemaâ El Ankis, a interprété de célèbres chansons puisées du riche répertoire chaâbi.

Mahdi Tamache, Saâdi Hsissen et Abdelatif Merioua ont tenu à assister à cette cérémonie-hommage, rehaussée par la présence d'un public mélomane. Présent malgré son handicap, l'interprète de hawzi, Mahdi Merioua, 61 ans, est considéré comme l'un des grands noms de sa génération qui a marqué de son empreinte la musique andalouse dans le genre hawzi.

Natif d'Alger en 1951, Mahdi Tamache, disciple du pionnier du chaâbi, Cheikh Mhamed El Anka, a suivi de 1968 à 1975 des cours de musique et chant du genre chaâbi au conservatoire d'Alger.

Hsissen Saâdi, autre élève d'El Anka, 73 ans, s'est fait connaître auprès du public à travers son riche répertoire et ses concerts de chaâbi authentique, diffusés par la télévision publique où il avait enregistré plusieurs de ses oeuvres. Créée en 2001, l'Association «Troisième millénaire» oeuvre à la promotion de l'art et à la distinction des artistes avec comme mot d'ordre «rendre hommage à l'artiste de son vivant».