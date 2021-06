Pour Salma Hayek, la route du succès hollywoodien a été pavée d'embûches. Être une femme issue de la communauté latine dans le Hollywood des années 1990 n'avait rien d'une sinécure et l'actrice aurait peut-être jeté l'éponge si elle n'avait pas pu compter sur le soutien et l'amitié de Penélope Cruz et Jennifer Lopez. À force de travail et de persévérance, elles ont permis aux femmes latinas de s'imposer dans une industrie cinématographique qui les relayait bien souvent à des rôles stéréotypés. «Jennifer, Penélope et moi avons été des alliées depuis le début. Jennifer a un autre type de personnalité, mais c'est une incroyable travailleuse», a-t-elle expliqué lors d'un entretien accordé au podcast de InStyle Ladies First with Laura Brown, avant d'aborder le lien profond qu'elle conserve avec Penélope Cruz. «Elle m'appelle tout le temps. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le monde entier qui puisse comprendre ce que j'ai traversé professionnellement en tant qu'immigrée dans un autre pays. Personne d'autre au monde ne me comprend comme Penélope», a continué Salma Hayek. Salma Hayek sera de retour à l'écran dès l'automne prochain dans House of Gucci de Ridley Scott ainsi que dans Les Eternels, le prochain Marvel signé Chloé Zhao.