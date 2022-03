«Auteurs, essayistes, poètes et chercheurs des deux rives, invités par l'Institut français d'Algérie, seront présents sur le stand français et porteront haut la littérature francophone dans sa diversité. Nous aurons le plaisir aussi de les retrouver dans les différentes antennes de l'Institut français d'Algérie à Alger, Oran, Tlemcen, Constantine et Annaba, lors de rencontres et débats qui s'annoncent riches et passionnés. Ils auront également l'occasion d'intervenir aupres de nos partenaires, sur le stand panafricain du Sila ainsi que celui de la Délégation de l'Union européenne» affirme François Gouyette, ambassadeur, Haut représentant de la République française en Algérie, et cela sur le prospectus dévoilant le programme auquel prend part l'IFA à la 25 ème édition du Salon international du livre d'Alger. En effet, l'ouverture des activités du Sila a débuté jeudi 24 mars au niveau de l'Institut français d'Alger par une conférence de Patrick Dandrey. Ce dernier est un grand spécialiste de la littérature du XVIIème siècle, Patrick Dandrey est professeur à l'université de la Sorbonne fréquemment invité dans de nombreuses universités à travers le monde. Passionné par l'oeuvre de Molière, il est l'auteur de travaux, articles et ouvrages à destination du grand public pour partager son savoir. Au Sila, il est intervenu dans le cadre des 400 ans de la naissance de Molière en analysant le talent comique dans son oeuvre ainsi que la profondeur de son inspiration. Apres Anouar Benmalek vendredi, c'est autour de l'ecrivaine Alice Kaplan qui présentera son dernier roman à savoir «Maison Atlas» et ce, ce samedi à partir de 14h00. Un livre paru en 2022 aux éditions Barzakh, ouvrage qui revient sur l'histoire d'une famille juive dans une Algérie colonisée, puis indépendante. À 16h, le public aura rendez-vous avec Amina Damerdji. Cette dernière est co-éditrice de la revue littéraire La Seiche et auteure de plusieurs livres.

Le lundi à 15h, le public est invité à recontrer l'ecrivain algérien arabophone Samir Kacimi dont le nouveau livre «La stupidité comme jamais racontée» est publié chez Barzakh. Le mardi 29 mars à partir de 15h, se tiendra une rencontre avec l'auteur scénariste Akli Tadjer dont les romans sont traduits dans de nombreux pays. Le mercredi 30 mars, le public aura le plaisir d'aller à la découverte du bédéiste français né à Alger, Jacques Ferrandez. Ce dernier a déjà illustré le roman de Mohamed Dib, «Le désert sans retour». Ses livres font l'objet de nombreuses expositions en France et en Algérie. Le mercredi 30 mars l'espace Esprit Panaf acceuillera le réalisateur et auteur, ex-ministre de la Culture du Tchad, Mahamet-Salah Haroun dont le dernier film «Lingui.

Les liens sacrés» a été projeté il y a deux ans au festival de Cannes. En 2022, son roman «Les culs-Reptiles», publié aux Editions Gallimard, rencontre un grand succès critique et auprès du public. Son film sera en outre projeté à l'IFA le jour-même à partir de 18h. Le programme se poursuivra avec d'autres rencontres, notamment avec l'écrivain algérien Waciny Laredj, Habib Zoghbi, éditeur et libraire tunisien et enfin avec Sébastien Chebret qui est illustrateur formé aux arts plastiques. Infatigable voyageur, ses excursions alimentent ses carnets, aux notes bigarrées. Ce dernier clôturera les rencontres de l'espace IFA le vendredi 1er avril à partir de 15h30. À voir et à écouter surtout!