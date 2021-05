Vous voulez découvrir le patrimoine algérien, à travers ses danses traditionnelles? Cela tombe bien! L'opéra d'Alger Boualem-Bessaïh a le plaisir de vous annoncer la mise en place des ateliers de danses traditionnelles qu'assurent des danseurs solistes, répétiteurs et professeurs émérites du ballet de l'opéra d'Alger. Ces ateliers accueillent les débutants, amateurs et professionnels, âgés de 15 ans et plus. Les inscriptions au niveau du siège de l'opéra d'Alger «Boualem-Bessaïh», Ouled Fayet. Pour toute demande d'information ou pré-inscription, un numéro est mis à la disposition des intéressés: 0770 24 06 00. Inscrivez-vous sans tarder, car les places sont limitées!