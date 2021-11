L'ouvrage intitulé «Aurès Nememcha, témoignages de compagnons de Mustapha Ben Boulaïd», de l'auteur Mouncif Djenadi, a été présenté, samedi, à Batna au public. Lors d'une rencontre de vente dédicace organisée dans un hôtel de la ville, l'auteur ancien cadre des collectivités locales (chef de daïra) a souhaité que ce livre, qui est sa première publication parue chez les éditions Echihab à l'occasion du 67ème anniversaire du déclenchement de la révolution, puisse apporter un plus à la bibliothèque de l'Histoire nationale. L'auteur a ajouté que l'idée de l'ouvrage a commencé à germer au début des années 1980 au cours de ses rencontres alors qu'il était cadre à la wilaya avec les moudjahidine dont Hadj Lakhdar, Amar Belaggoune, Mustapha Merarda, Mahmoud El Ouaï, Messaoud Abid et Ahmed Gada (tous décédés aujourd'hui) et s'est développé encore après sa nomination en tant que chef de daïra à T'kout qui lui a permis de se rapprocher de moudjahidine de la région dont feu M'hamed Haba. «À T'kout, j'ai pu enrichir les données recueillies grâce surtout au précieux témoignage du feu moudjahid Mustapha Bousseta qui fut le secrétaire personnel du chahid Mustapha Ben Boulaïd et, de l'avis de plusieurs moudjahidine, la boîte noire de la révolution dans les Aurès outre d'être du chahid Abbas Laghrour et de feu le moudjahid Adjel Adjoul», a ajouté Djenadi. L'ouvrage aborde beaucoup de détails de la révolution depuis le Mouvement nationaliste à l'Organisation spéciale puis les préparatifs de la révolution en passant par ceux que l'occupant français désignait par les hors- la-loi, a-t-il indiqué. L'ouvrage en langue française déclinée en 327 pages de format moyen aborde les préparatifs et le déclenchement de la révolution sur la base de témoignages de moudjahidine des Aurès qui furent proches de Ben Boulaïd. Djenadi a aussi abordé avec beaucoup de détails la bataille de Ifri Leblah à Ghassira le 13 janvier 1956 qui fut la dernière bataille de Ben Boulaïd. L'ouvrage sera traduit ultérieurement vers l'arabe, a précisé l'auteur natif de Constantine en 1952.