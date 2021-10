L'opéra d'Alger «Boualem-Bessaih» annonce l'organisation prochaine d'ateliers de formation en «chant arabe et variétés», dédiés aux personnes «âgées de 15 ans et plus», assurés par des professeurs «qualifiés et expérimentés», indique lundi un communiqué de l'institution culturelle.

Ces nouveaux ateliers dont les inscriptions se poursuivent jusqu'au 14 octobre à l‘opéra d'Alger, viennent s'ajouter aux onze autres déjà lancés dans différentes disciplines des arts de la scène et qui font écho à la décision prise en haut lieu de reprendre l'activité culturelle, tout en continuant de respecter les mesures de prévention sanitaire, en vue d'un retour progressif à la normale après deux années de pandémie.

L'opéra d'Alger avait déjà annoncé, depuis une dizaine de jours, la reprise des ateliers de formation et de perfectionnement dans les disciplines de la danse, de la musique, du chant polyphonique, du théâtre et des arts plastiques.

Tel que déjà annoncé, la discipline de la danse renferme les genres traditionnel, Modern Jazz et classique pour fillettes, alors que pour la musique, les cours devraient s'organiser autour de l'apprentissage du genre arabo-andalou et la maîtrise technique des instruments (piano, violon, guitare et clarinette) dans différents styles de musique, la musique classique, notamment. le chant polyphonique, l'art du comédien et la scénographie pour le théâtre, ainsi que les arts plastiques figuraient, également, dans le riche programme de formation et de perfectionnement de l'opéra d'Alger qui met sa page Facebook et son site officiel à la disposition de celles et ceux qui voudraient prendre part à ces ateliers.

Les ateliers de formation et de perfectionnement dans les disciplines des arts de la scène organisés à l'opéra d'Alger, visent essentiellement, selon la directrice générale de l'opéra d'Alger, Fatma Zohra Namous Senouci, à «offrir des opportunités aux jeunes, découvrir de nouveaux talents dans le but d'un renouvellement des effectifs artistiques de l'opéra d'Alger».