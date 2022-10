Des artistes algériens prendront part au 23e Festival Monde arabe de Montréal (FMA), prévu du 29 octobre au 13 novembre dans cette principale ville du Québec (Canada).

Ce festival verra la participation d’illustres artistes algériens à l’image de l’interprète de musique andalouse Lila Borsali, du malouf, Adlen Fergani et du chanteur de rock Cheikh Sidi Bémol, aux côtés d’une quinzaine de musiciens et chanteurs issus de plusieurs pays.

Lila Borsali présentera à cette occasion son dernier spectacle «Il était une fois Grenade», qui plonge dans le patrimoine musical andalou, alors que Adlen Fergani, petit-fils d’El Hadj Mohamed Tahar Fergani, revisitera le répertoire malouf, genre maître de la ville de Constantine.

Pour sa part, Hocine Boukella, plus connu sous le nom de scène Sidi Bémol, propose une fusion blues, rock, chaâbi, kabyle et diwan, et présentera son dernier opus «Chouf!». Ouvert à tous les artistes provenant de tous les horizons culturels, le Festival Monde arabe de Montréal est un événement dédié à la rencontre et au dialogue des cultures arabe et occidentale.