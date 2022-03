Plusieurs artistes et interprètes algériens de différents répertoires musicaux prendront part à l'édition 2022 de «Arabofolies», un festival dédié à la musique et à la poésie populaire prévu du 8 au 20 mars à Paris (France), annonce l'Institut du monde arabe, organisateur de l'évènement. À l'affiche de cette édition mettant en valeur les femmes et la poésie, figurent le chanteur expressif Hakim Hamadouche, un des porteurs de l'héritage chaâbi algérien, Amina Karadja, interprète passionnée du hawzi,de l'aâroubi, du malouf ainsi que les «Djmawi Africa», un groupe de musique de fusion et world music. En hommage à Cheikha Remitti, une pionnière du raï, reprise par de nombreux artistes, quatre chanteuses «héritières», inspirées par l'icône du raï, ont repris des chansons de son riche répertoire à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée mardi dans ce même cadre. Le festival accueille, également, des artistes d'autres nationalités à l'image du percussionniste et interprète tunisien Majd Boukhtir qui présentera sa nouvelle création musicale «System derdba», alliant sonorités subsahariennes, électro, chants ancestraux du Sud tunisien et percussions, alors que le compositeur et chanteur français Rodolphe Burger, lui, donnera un récital.