Le dernier membre de la troupe «Safir Ettarab», Abdesslem Mustapha, s'est éteint, mercredi à Tiaret, à l'âge de 84 ans, des suites d'une maladie, a-t-on appris de la direction locale de la culture et des arts. Ce dernier membre de cette troupe, créée par le chahid Ali Maâchi, chantre de la révolution (1927/1958), était le percussionniste de la troupe, activité qu'il abandonnera au lendemain de l'exécution par les forces coloniales d'Ali Maâchi et ses deux compagnons, Mohammed Djahlane et Bensetra Djillali, par pendaison, le 8 juin 1958, au centre-ville de Tiaret. Le défunt a été inhumé, mercredi après la prière d'El Asr, au cimetière Aïn Guessma de Tiaret, en présence des autorités locales, de ses compagnons et d'une foule nombreuse constituée de citoyens et artistes de différentes générations.