Monde du cinéma, famille et amis ont rendu un dernier hommage, jeudi, à Paris, à Gaspard Ulliel, décédé la semaine passée dans un accident de ski à l'âge de 37 ans, interrompant brutalement une carrière de plus de vingt années. La bénédiction, d'une durée d'environ une heure, a démarré vers 11h00 en l'église Saint-Eustache, à l'entrée de laquelle trônait un portrait en noir et blanc, cigarette à la bouche, de celui qui fut un Saint Laurent magnétique sur grand écran. Un millier de personnes -famille et invités- étaient réunies à l'intérieur de l'édifice, et quelque 1.000 autres se trouvaient sur son parvis. Le cercueil, noir, a été accueilli par des applaudissements nourris à la sortie, selon la tradition réservée aux artistes. Beaucoup de gerbes de fleurs, souvent blanches, avaient été déposées, dont celles des César, de l'acteur Vincent Cassel et de l'école bilingue Jeannine Manuel à Paris avec l'inscription «À notre cher Gaspouille». Parmi les représentants du monde du cinéma: Jérémie Renier, qui incarna Pierre Bergé aux côtés de Gaspard Ulliel dans le long-métrage de Bertrand Bonello -aussi présent-, a fait partie des personnes portant le cercueil au début de la cérémonie. Etaient également présents Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Léa Seydoux, Nathalie Baye, Raphaël Personnaz et Alex Lutz. Un ami de la famille a salué la modestie et la grande humanité de l'acteur: «Gaspard était un homme pressé, mais sans négliger la famille et les amis», s'est-il remémoré. «Il était formidable dans ‘'Saint Laurent''. Je voulais absolument lui dire adieu», a souligné Jacqueline, une retraitée parisienne venue rendre hommage à l'acteur. La mort accidentelle de Gaspard Ulliel, père d'un petit garçon, a suscité une multitude d'hommages à un homme qui était très apprécié dans le milieu du 7e art. Il était, notamment connu du grand public pour des films comme «Un long dimanche de fiançailles» (2004) de Jean-Pierre Jeunet et «Juste la fin du monde» (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du Meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d'absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine. Il avait précédemment décroché le César du Meilleur espoir masculin en 2005 grâce à «Un long dimanche de fiançailles», dans lequel il incarne Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou), disparu en 1917 dans les tranchées. Il avait également tourné aux Etats-Unis, dans «Hannibal Lecter: les origines du mal», qui conte les jeunes années du «serial killer» cannibale et fut son premier rôle en anglais. Il sera à l'affiche de la série Marvel «Moon Knight3», diffusée dès le 30 mars sur Disney+