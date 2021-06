C'est probablement l'un des tournages les plus attendus de 2021. Après des années de galère pour lancer la production, Indiana Jones 5 doit commencer son tournage en Angleterre dès la semaine prochaine, d'après Deadline. On ignore tout des détails de l'histoire de ce film, dont le titre n'a pas non plus été annoncé. Le long-métrage sera en tout cas mis en scène par James Mangold, Steven Spielberg ayant décidé de se retirer du fauteuil de réalisateur pour ne garder que celui de producteur. Ce qu'on sait, c'est qu'il réunira un casting très prestigieux.

Outre Harrison Ford, qui reviendra dans le rôle de l'intrépide archéologue, on retrouvera Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boys Holbrook et Shaunette Renée Wilson. On sait également que John Williams, compositeur de la musique des quatre premiers films, s'occupera une nouvelle fois de la bande originale. Seule rumeur, relayée par Deadline: un des thèmes évoqués dans le film pourrait être l'exploration spaciale, puisqu'il se déroulera dans les années 60. Le site précise néanmoins qu'une partie du tournage se déroulera dans le château de Bamburgh, au Nord-Est de l'Angleterre. À 78 ans, Harrison Ford a en tout cas annoncé qu'il s'agira du dernier Indiana Jones pour lui. La dernière fois qu'il avait pris le fouet et le chapeau mythique du personnage, c'était en 2008 pour Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal.

Un échec critique, qui avait malgré tout été un carton au box-office puisqu'il avait permis de générer près de 800 millions de dollars de recettes à l'international. Après plusieurs reports, liés en partie à la pandémie et également à des soucis de réécriture de scénario, Indiana Jones 5 devrait sortir le 29 juillet 2022.