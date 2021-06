Le grand poète irakien Saâdi Youssef est décédé, dimanche matin à Londres, à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de sources médiatiques. Né en 1934 à Bassorah (Irak), le défunt est l'un des poètes arabes éminents de la deuxième moitié du XXIe siècle. En 1954, il est diplômé en littérature arabe de l'Ecole de Baghdad puis entame une carrière professionnelle dans l'enseignement et la presse culturelle. Il compte plusieurs ouvrages et recueils de prose, dont «Des chansons pas pour les autres» (1960), «L'étoile et la cendre» (1960) et «Loin du premier ciel» (1970).