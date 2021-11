Le dramaturge et journaliste Abdelkader Arrouche s'est éteint, lundi à Oran à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie, ont fait savoir ses proches. Le défunt a été l'auteur de plusieurs textes mis en scène par de nombreux hommes de théâtre dont Medjahri Habib. Ces pièces ont été présentées sur les planches de divers espaces culturels à Mostaganem, Béchar, Sidi Bel Abbès et Oran. Parmi ces oeuvres figurent «Numidia» qui a remporté le Premier Prix de la première édition du Festival national de théâtre amateur de Mostaganem en 1967, «Zariba El-Madina» (1993) et «El Ouarth mathoum» produite par le «théâtre Raouafed» de Béchar en 2018. Le défunt a pris part à de nombreux festivals nationaux et à celui de Sousse (Tunisie). Il est également l'auteur d'une pièce de théâtre «El Kenna oua El Ajouz» diffusée sur les ondes de la radio d'Oran. Abdelkader Arrouche, qui a occupé plusieurs postes administratifs, était également poète pour avoir composé de nombreux textes traitant de personnages historiques, dont le fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, des villes d'Algérie et de la femme. En plus de sa grande passion pour l'écriture dramatique et la poésie, le défunt était membre de la rédaction de plusieurs quotidiens paraissant à Oran. La dépouille mortelle a été inhumée, lundi, au cimetière d'Aïn El Beida d'Oran.