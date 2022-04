La réalisatrice Yamina Bachir Chouikh est décédée, hier matin à Alger, à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé l'Association Adwaa. Née le 20 mars 1954 à Alger, la défunte a fait ses premiers pas dans le monde du 7e art au Centre national du cinéma algérien (1973) où elle s'est spécialisée dans le montage. Epouse du grand cinéaste Mohamed Chouikh et mère de la jeune réalisatrice Yasmine Chouikh, la regrettée qui maîtrisait plusieurs métiers du cinéma a participé dans plusieurs oeuvres telles que «Omar Guatlato» (1976) de Merzak Allouache et «Vent du Sud» de Mohamed Lakhdar Hamina (1982). Elle a assuré le montage de plusieurs films de son époux à l'instar de «La citadelle»(1989), «Youcef ou la légende du septième dormant» (1993), «L'arche du désert» (1997) et ‘'Douar de femmes'' (2005). Après cinq années de travail, la défunte a lancé enfin son premier long métrage, en l'occurrence «Rachida» (2002) qui traite de la décennie noire en Algérie. Le film a été primé et nominé à plusieurs festivals dont Cannes l'édition de 2002.