La famille culturelle dans la wilaya de Naâma vient de perdre mercredi, le littéraire et historien Khelifa Benamara, décédé à Mascara à l'âge de 74 ans suite à une longue maladie, ont annoncé ses proches.

Né à Ain Sefra (wilaya de Naâma) en 1947, le défunt fut un des symboles de la pensée et de la culture dans la région. Il a à son actif plus de 12 ouvrages littéraires, (nouvelles, romans et études historiques) en langue française dont certains ont été traduits en arabe, a souligné l'écrivain et traducteur Boudaoud Amir qui a traduit quatre des ouvrages de Khalifa Benamar.

Le premier roman de Khalifa Benamara intitulé «Insilakh» a été publié en 1985, puis l'oeuvre intitulée «El Kalima El Makhnouka» (La parole étouffée) en 1990 et ensuite «El houlm wal Malik» (2003) et «Yaoumiate Thaer» (Journal d'un révolutionnaire) en 2005. Il a également d'autres contributions littéraires dont «Es-Sira El Boubakria» en 2014 et «Histoires du Sud», en plus de la participation à l'animation d'émissions traitant de la littérature et du patrimoine local sur les sondes de la radio de Naâma.

En outre, le regretté Khelifa Benamara a contribué à l'enrichissement de l'histoire de la région du Sud-Ouest du pays et de la glorieuse guerre de Libération nationale et a traité aussi de la vie de l'écrivaine Isabelle Eberhardt.