Un accord pour le classement des théâtres régionaux de Sidi Bel-Abbès et Batna ainsi que la vieille ville de Mazouna (Relizane) dans la «Liste nationale des biens culturels» a été pris, a indiqué le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Le classement de ces monuments de valeur historique et patrimoniale dans la liste nationale des biens culturels a été approuvé lors d'une réunion à Alger de la Commission nationale des biens culturels en présence des ses membres, les directeurs de la Culture et des Arts de Relizane et Sidi Bel -Abbès ainsi que le chargé de la gestion des affaires à la direction de la Culture et des Arts de Batna. «Cette opération est une première étape pour la préservation de ces biens culturels avant leur classement et restauration plus tard», précise le communiqué.

Un arrêté portant ouverture d'instance de classement du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula a été publié au Journal officiel n° 58, rappelle la même source.