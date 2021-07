Dans le cadre de la célébration de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi organise, depuis le 4 et jusqu' au 18 juillet 2021, un programme vivant dans ses différents espaces, et un autre virtuel sur sa chaîne YouTube et le groupe Facebook du Forum du TNA.

Programme au niveau de ses différents espaces:

-du 4 au 18 juillet 2021, de 10h à 18h, niveau du hall du TNA: exposition portant sur «la Troupe artistique du Front de Libération nationale»,

-du 5 au 8 juillet 2021 à 18h au niveau de la grande salle de spectacles Mustapha-Kateb: représentation de la pièce «Chariê el mounafiqine», écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, et produite par le Théâtre national algérien,

-le samedi 10 juillet 2021 à 16h, au niveau de la grande salle de spectacles Mustapha-Kateb: représentation de la pièce «Chariê el mounafiqine», écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, et produite par le Théâtre national algérien,

-Du 11 au 15 juillet 2021 à 18h, au niveau de la grande salle de spectacles Mustapha-Kateb: représentation de la pièce «Chariê el mounafiqine», écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, et produite par le Théâtre national algérien.

-le samedi 17 juillet à 15h, au niveau de la grande salle de spectacles Mustapha-Kateb: hommage à Mehdi Tamache, Hssissen Saâdi et Abdellatif Merioua.

Programme virtuel sur la chaine Youtube du TNA:

-dimanche 4/ lundi 05 juillet, de 18h à 2h: diffusion de la pièce «Les Martyrs reviennent cette semaine», adaptée par M'hamed Benguettaf d'après la nouvelle éponyme de Tahar Ouettar, mise en scène par Ziani Chérif Ayad, et produite par le Théâtre national algérien.

-mardi 6/, mercredi 7 juillet, de 18h à 2h: diffusion de la pièce «Al-Djamilat», écrite par Nadjat Taïbouni, mise en scène par Sonia et produite par le Théâtre régional d'Annaba.

-jeudi 8/ Vendredi 9 juillet, de 18h à 2h: diffusion de la pièce «Hadda ya Hadda», écrite par Djallal Khechab, mise en scène par Sonia et produite par le Théâtre régional d'Annaba.

Programme virtuel sur le groupe Facebook: Forum du TNA

-dimanche 4 juillet à 22h: conférence intitulée «Le Théâtre et la Révolution», par Laïd Djellouli.

-lundi 5 juillet à 22h: conférence intitulée «Le Théâtre algérien après l'indépendance», par Bouziane Benachour.