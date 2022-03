Le célèbre homme chauve-souris est de retour! Il est là pour hanter à nouveau votre grand écran en vous apportant du bon cinéma durant prés de trois heures. Apres avoir été décrié dans le monde, Robert Pattiston gagne la sympathie des critiques, réconciliant par la même occasion les férus de BD avec le genre du 7eme art. En effet, personne n'osait parier au tout début sur le vampire sexy de Twilight pour incarner ce rôle. Le film qui est distribué en Algérie par la boite MC Diné dévoile un Batman des plus sombres! Exit Lex Luthor ou encore The Joker déformé par l'acide, bien que la métaphore du clown est montrée au tout début avec le pingouin, le joker ici est un vulgaire psychopathe des plus coriaces qui a fait des petits grâce à internet... L'idée d'un Batman faisant justice contre un criminel psychopathe n'est pas loin de faire rappeler le dernier James Bond. Mais là, s'arrête la comparaison...bien qu'il ait question aussi d'une fille comme appas pour s'approcher du fou terroriste...

Bruce Waine / Selina même combat?

En effet, dans «The Batman» il s'agit là encore de ramasser le puzzle, non seulement de déchiffrer un ensemble d'indices cryptiques mais aussi de participer au jeu des devinettes pour faire avancer l'affaire. Tout commence par l'assassinat d'un homme politique un des plus influents de la ville.

Alors que cela fais deux ans que Batman fait office d'incarnation de la «vengeance»,, pourchassant les criminels où ils sont, il finit par atterrir au coeur de Ghotam City. Les ténèbres de la ville, comme ses bas-fonds, épousent l'image un peu trop sombre du film....l'homme solitaire milliardaire qui n'a qu'Alfred pour s'occuper de lui, après la mort de ses parents alors qu'il est qu'un enfant, revoit son passé resurgir, 20 ans plus tard. Bruce Waine, lui-même enfant de riche et orphelin de son état va devoir enquêter à son tour sur le meurtre de cet homme de pouvoir et dont le corps est découvert par son jeune garçon....

Le scénario bien ficelé, et cousu comme un labyrinthe fait rencontrer sur le chemin de Batman, Selina alias la féline Catwoman. La belle a un passé tout aussi sombre; la jeune femme a juré de venger l'assassinat de son amie...Tout deux, Catwoman et Batman devront faire face à un tueur en série qui fait régner la peur dans la ville. Cette fois, Batman risque gros. Si cette affaire entend démasquer de gros magnats du pouvoir, tous impliqués dans des affaires louches, tels le maire, le commissaire,le procureur....Tout cela n'est en fait qu'un prétexte pour arriver jusqu'à Batman et ainsi découvrir la vérité sur son entourage, son identité...

Thriller psychologique, «The Batman» est un film d'action romantique qui se plait comme un magicien à faire retourner son sablier pour compter le temps qui lui reste avant de déceler le mystère de la carte du trésor...et ce trésor dans The Batman est tout simplement la paix et cette velléité de croire à l'espoir du changement dont le criminel tente de se l'accaparer à sa manière....

Prince maudit dans les ténèbres

Dans le film de Matt Reeves,Robert Pattiston est un Batman meurtri qui doute mais qui ne fléchis jamais. Sobre et téméraire, devant une Catwoman sexy, persévérante et chevronnée, incarnée par la belle Zoé Cravitz, Batman demeure placide, toujours droit dans ses convictions, ne succombant jamais à la tentation de tout laisser tomber, bien que son trop pleins d'émotions le trahissent par moment. Car Sous sa carapace, Bruce Waine est un enfant blessé dont la seule crainte est de ne pas connaitre un jour la vérité sur ses parents ou de perdre encore un être proche....Humain, mais juste ce qu'il faut pour s y attacher, tel un prince maudit «The Batman» est aussi une créature forte qui vole au secours des autres, se battant à main nues contre une foule de soldats criminels armés jusqu'aux dents. De la vengeance qui l'habite, celle-ci s'incarnera en quelque chose de fort majestueux..Ainsi s'élèvera Batman. Ce dernier est le justicier de tous les temps et ça, personne ne peut le lui enlever!