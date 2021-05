La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présenté lors de la réunion du gouvernement, présidée mercredi par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, deux projets de décrets relatifs aux modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels et artistiques et au statut-type des théâtres, indique un communiqué des ser-vices du Premier ministre. Le gouvernement, réuni par visioconférence, a entendu un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts relatif à deux projets de décrets exécutifs, l'un fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels et artistiques et l'autre portant statut type des théâtres. Le premier projet de texte fixe les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels, en abrogeant les dispositions prévues par le décret exécutif n°06-218 du 18 juin 2006 et ce, afin d'assurer la conformité avec les dispositions du décret exécutif n°13-140 du 10 avril 2013 fixant les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires. Le second projet de texte fixe, quant à lui, le statut-type des théâtres en remplaçant l'appellation de «théâtre régional» par «théâtre public», il introduit également le concept de contrat de performance en matière de gestion et permet au secteur privé d'investir dans les structures théâtrales. Lors de cette réunion le gouvernement a examiné également un avant-projet d'ordonnance et cinq autres projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge de la Justice, de l'Energie, et de la Santé.