«L'effondrement des mondes», Tome 1 «La guerre des lumières» est le titre du premier roman du jeune auteur, Nazim Anis Bouzidi, de Constantine, qui vient de paraitre aux Editions du Net. L'ouvrage de 204 pages, dans le genre fantasy,sous-genre science-fiction, relate l'histoire de Rayan, un jeune étudiant en physique, passionné par la science et les extraterrestres et dont la disparition mystérieuse de son frère lors d'un accident de bus, laisse perplexe. Armé d'une détermination à toute épreuve, Rayan, soutenu par ses amis, tente de percer le mystère autour de la disparition de son frère et fait face aux «forces du mal» qui conspirent pour détruire la Terre et l'humanité. L'écrivain a indiqué, que la science-fiction est un domaine qui l'attire,même si ce genre littéraire est peu répandu en Algérie. «La littérature de science-fiction me fascine. Je lis d'un trait ce genre de livres, comme Harry Potter. Dans les films du même genre, la manière d'impliquer les sciences et les technologies et d'inventer des mondes me passionne», a-t-il dit. Il a ajouté: «J'ai écrit mon livre sur deux périodes. Je l'ai entamé en octobre de l'année dernière, puis j'ai repris l'écriture juste après l'achèvement de l'année universitaire, et je compte bien écrire la suite de cette histoire». Etudiant en troisième année à la Faculté de médecine, Nazim Anis Bouzidi est né en août 2001 à Constantine. Amoureux des belles-lettres et des langues vivantes, il a réussi à décrocher la 2ème place au concours Eloquentia 2021 à Constantine. L'auteur avait participé, en octobre dernier, avec son livre «L'effondrement des mondes», à la 9e édition de la Journée du manuscrit francophone, organisée par les Editions du Net (France) qui distingue chaque année desmanuscrits (roman, poèmes, nouvelle, essai, témoignage).