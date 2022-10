«Le tourisme c'est aussi la culture» nous fera remarquer Chakib Triqui, général manager de l'entreprise événementiel Ciné Gold, qui existe depuis 14 ans et qui, aujourd'hui, se fait mieux connaitre grâce au multiplex cinéma, lancé il y a quasi un an et qui marche du tonnerre avec ses trois variantes salles. Un multiplexe privé placé sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts et qui, au sommet de son succès est amené à s'étendre puisqu'il vient de gagner son label de franchise! Cela veut dire qu'il pourra s'implanter ailleurs, au niveau du territoire national et même à l'international. Du divertissement à la culture il n y a qu'un pas que Ciné Gold a su franchir, en grandissant, arguant que le cinéma est un maillon important quand on voyage à l'étranger. «Le cinéma c'est une éducation, une culture. Nous avons commencé en 2016 à l'hôtel Méridien avec notre partenaire de toujours, MD Ciné et ça a marché! Les parents avec leurs enfants sont venus. Nous leur avons assuré les meilleures commodités et confort entre accueil, stationnement, présentation, de la propreté etc. Un travail de fourni au quotidien. On avait atteint les 1400 personnes au Méridien jusqu'à ce qu'on nous ai proposé un espace de 1000 m2 au niveau du centre commercial

Essenia.». Et de renchérir: «C'est là, où l'aventure a commencé. Nous avons su quoi ramener pour notre équipement car nous sommes déjà spécialisés dans l'audiovisuel. Quand on atteint les 80% de notre projet, on s'est dirigé au ministère de la Culture. Ils étaient étonnés. Et ça a très bien marché. Nous avons avancé ensemble. Nous avons ouvert en janvier dernier. On a permis aux familles de se familiariser à nouveaux avec les salles de cinéma dont les chaises sont équipées de porte-gobelet. On peut aussi y déguster le meilleur pop corn. C'était difficile au début, mais avec le temps, tout s'est stabilisé et les gens ont compris l'importance de la culture et du cinéma, en voyant toutes les commodités et services qu'on leur a mis à disposition. Notre partenaire MD Ciné y veille sept jours sur sept, H24. Les gens pensent que le cinéma c'est facile, mais cela nécessite beaucoup de technicité, de savoir-faire..Apres huit mois d'exploitation, aujourd'hui c'est le moment de lancer la franchise à l'échelle nationale. Cela veut dire qu'on te donne le logo, la charte graphique, et si tu veux investir dans le cinéma, nous allons t'accompagner au moins durant une année, on te montre comment faire, on te guide, car on a acquis avec le temps un vrai savoir-faire. On peut même former le personnel...On récupère un petit montant en chiffre d'affaires. C'est comme les MCdo, Gaumont etc. Notre société est cent pour cent algérienne, pourquoi ne pas faire de même chez nous? Nous maitrisons pas mal de choses. On peut même te montrer comment faire entrer de l'argent.».

Cinéma: une question d'éducation

Et d'ajouter: « On a crée aussi Ciné bladi qui est consacré aux films algériens en présence des équipes de films. Le jour de projection de Héliopolis de Jaâfar Gacem, nous avions affiché complet dans les trois salles. (286-100 et une salle VIP de 54 sièges toutes commodités comprises) à raison de 800 DA et de 1300DA la salle VIP. La matinée, on a créé le ciné-goûter pour les enfants. Nous avons compris que le cinéma est une question d'éducation avant tout. On a vu au stade d'Oran ce qui s'est passé. Si vous l'ouvrez à l'année, les gens sauront comment se comporter. C'est un travail quotidien.» Et de conclure: « Ciné Gold est appelé à s'étendre sur le plan national c'est obligé. C'est ça, notre objectif: quand a pris part au Salon du tourisme car culture et tourisme vont avec. Aujourd'hui, à Oran dans les hôtels,on nous appelle pour signer des conventions avec eux pour attirer les vacanciers vers les salles». 14 films, d'ailleurs, passent par jour. Les salles ouvrent de 13h à minuit, ce qui est un vrai exploit en Algérie. Une exception. Autre lieu hautement touristique est assurément le groupe hôtelier «Liberté» d'Oran, présent lui aussi au Salon du tourisme d'Alger. Un hôtel qui a fait parler de lui cet été. Et pour cause! Le président français Emmanuel Macron est venu dîner là-bas un soir durant son séjour à Alger.

Résidence d'Yves Saint Laurent: un bijou unique

Mehdi Ait Mohand, directeur commercial du groupe Liberté, nous fera remarquer, d'ailleurs, que le groupe a fermé pour quelques jours « pour des raisons techniques» et qu'il rouvrira très bientôt pour accueillir à nouveau ses clients. « Notre présence ici est l'occasion de présenter note groupe d'hôtellerie qui est composé de quatre unités, un hôtel appart, un trois étoiles, un quatre étoiles et un centre de remise en forme, «Evasion» là où se trouve le premier théâtre privé en Algérie, La Fourmi, avec une capacité de 120 places.

«Le groupe existe depuis 2013, sa fermeture était nécessaire pour pallier à quelques pannes techniques, c'est pour cela que nous avons fait durer la fermeture du groupe Liberté. La Fourmi rouvre dès la semaine prochaine avec un très bon programme artistique» expliquera notre interlocuteur. Et d'ajouter: «Nous sommes, ici, au salon afin de présenter la résidence d'Yves Saint Laurent qui a été restaurée par le propriétaire de Liberté Hotel, M. Affane. Une résidence qui a ouvert ses portes il y a environ deux à trois mois. On commence à recevoir une clientèle étrangère. Récemment on a eu cinq groupes d'Américains qui étaient émerveillés par ce bijou-là.

Le Sitev 2022 nous permet aussi de présenter le nouveau concept unique en Algérie qui est le mariage de l'hôtellerie, à l'art et la culture.» Et de souligner: «La résidence est ouverte tous les jours de 10h à 18h.Nous avons des visiteurs du matin au soir. Cela ne désemplit pas. Nous avons beaucoup de clients qui relèvent du domaine artistique». Sans vouloir rentrer dans les détails quant à la venue d'Emmanuel Macron à l'hôtel Liberté, notre interlocuteur s'enorgueillit tout de même d'avoir reçu une telle personnalité, sans omettre de signaler la venue également de DJ Snake à l'hôtel Liberté, qui, pour rappel, a fait privatiser le lounge, et ce durant la tenue des Jeux méditerranéens 2022. «Il y a tout un travail qui a été fait autour. Et ce fut un grand honneur pour nous. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Il reste beaucoup de choses à faire aussi. Nous avons des projets pour l'avenir, toujours dans le domaine du tourisme et de l'art.» Et de préciser: «La variété de nos produits touchent toutes les catégories sociales, toutes les familles, les personnalités. On peut subvenir à toutes les catégories. » En effet, l'art et le tourisme ont bel et bien le même moteur d'action, à savoir le voyage et l'évasion. L'instruction et le dépaysement.