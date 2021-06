L'institut Cervantes d'Alger et l'ambassade d'Espagne en Algérie, vous invitent à la projection du long métrage espagnol (1h03) «El Jurado» (le juré) de Virginia Garcia del Pino (2012), et ce dans le cadre du cycle de cinéma Espace féminin contemporain, ce jeudi 10.06.2021 à 18h au niveau de la salle des Actes de l'institut Cervantès d'Alger. Pour rappel, le film est sous-titré en français. Pour réserver sa place: [email protected]

Synopsis:

La vérité n'est qu'un groupe de pixels, le résultat d'un zoom numérique sur des visages flous. Et la caméra qui filme les membres d'un jury populaire, face à un procès pour meurtre, est aussi perdue qu'eux dans le dédale des preuves, des images et des témoignages, incapable de filmer autre chose que sa propre décomposition.