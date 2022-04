Cinéftourkoum est un cycle cinématographique organisé par l'Institut français d'Alger qui se tiendra du 20 avril au 05 mai 2021. Le cycle cinéftourkoum vous invite à découvrir et surtout redécouvrir des classiques du cinéma algérien. «Hassan Terro», «Omar Gatlato» ou encore «les vacances de l'Inspecteur Tahar» sont autant de films au programme. Le rendez-vous se tiendra tout les mardis, à l'Institut français et ce, à partir de 13h. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de la seconde édition de «Ciné ftourkoum», l'Institut français d'Oran organise la projection de «L'évasion de Hassan Terro», prévue le 13 avril. Ciné ftourkoum entend faire passer une sahra aux habitués des antennes de l'Institut français, sur fond de cinéma algérien des 80's. Les Oranais désireux de découvrir ou redécouvrir le film doivent réserver leurs places en écrivant à: [email protected] La projection débutera à 21h30 à l'Institut français.Synopsis de l'évasion de «Hassan Terro»: «1957, la bataille d'Alger redouble de violence. Hassan, un paisible habitant de la Casbah est pris pour un dangereux ‘'chef terroriste'' ce qui lui vaut le surnom de Hassan Terro. Il est arrêté. Il réussit à s'évader grâce à l'aide de l'armée d'occupation qui espère ainsi remonter jusqu'aux chefs de la résistance. Il sera utilisé par celle-ci pour mettre en échec l'état-major français et disperser ses forces. Le tout est traité sous forme de comédie».