On a récemment entendu auprès des professionnels du tourisme que le ministre à «une forte volonté» de relancer le Salon international du tourisme. Une bonne novelle pour les voyagistes et les hôteliers. Au passage on nous apprend «pour quelles raisons la partie chargée de la délivrances des agréments de voyages aurait supplié les voyagistes et les hôteliers d'afficher une présence «chère à Monsieur le ministre...». En réalité, cette insistance permet de mettre en évidence un biais psychologique susceptible d'aider à décrypter certains comportements professionnels.

En 1999 un billet intellectuel paru sur la presse a poussé les voyagistes et hôteliers incompétents à surestimer leurs capacités et leurs performances et, à l'inverse, les professionnels les plus doués à se dévaluer. Leur expérimentation, au travers d'exercices d'évaluation, a mis à jour que les sujets les moins aptes ont systématiquement surestimé leur tendance à réussir à l'épreuve.

L'étude qui n'a rien démontré

À l'inverse, les plus doués avaient tendance à minimiser leur réussite. Mais dans les deux cas, on avait décidé en toute logique de supprimer les manifestations touristiques à l'étranger pour une raison toute évidente de non-rentabilité. Précisons bien que cela ne signifie pas pour autant qu'une personne qui est incompétente pense qu'elle est compétente, ni que les gens qui sont compétents font nécessairement preuve d'une modestie professionnelle excessive. L'étude n'a pas non plus démontré que les gens incompétents se croient meilleurs que les gens compétents. L'explication est que nous n'avons jamais vu dans ce genre de manifestations malgré tout sympathiques, ni stylos offerts aux enfants qui feront bientôt leurs entres en classe, ni ballons ni bonbons ni dépliants intelligents sauf ceux de la pauvre ONT qui, par ailleurs, datent des années 1980, toujours les mêmes avec les mêmes idées et les même travers.

Il convient donc d'insister sur le fait que les personnes incompétentes sont incapables la profondeur de leur déficit. Ce qui est évidemment logique! À titre d'illustration, un chargé des agréments auprès du ministre qui ne serait pas un bon manager peinera à le reconnaître parce que les capacités managériales dont il aura besoin pour distinguer ce qui fait un bon manager sont précisément celles qui lui font défaut.

Le voyagiste bricoleur et incapable

Chacun d'entre nous peut trouver à cet effet un écho dans les nombreuses situations de la vie artistique du tourisme. De l'artiste peintre amateur fier de nous présenter son dernier tableau en réalité très moyen, jusqu'au voyagiste bricoleur incapable de constater ses propres approximations, nul n'est à l'abri dans cette foire de l'aventure touristique algérienne.

Il arrive parfois qu'un regard extérieur permette à ceux qui en sont victimes de revenir à la réalité. Dans l'expérience, par exemple, lorsqu'on nous permet de comparer les résultats aux scores obtenus sur les arrivées incroyablement gonflées par les statistiques durant l'été de nos frères établis à l'étranger, les hôteliers incompétents réalisent qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le pensaient. Pour les moins compétents, en revanche, c'est nettement plus difficile.

C'est bien évidemment dans un cadre absolument professionnel que Salon international du tourisme peut vraiment poser problème. En particulier lorsque des personnes doivent estimer leur travail, et plus encore lorsqu'il s'agit de celui d'autres personnes.

On peut imaginer de nombreuses situations dans lesquelles cette rencontre voyagistes-Hôteliers risque de biaiser l'évaluation: les problèmes de recrutement, les entretiens des professionnels, le choix des collaborateurs pour une promotion, une prise de parole en public bien évidemment de Monsieur le ministre qui nous rappellera les épisodes de promesses sans lendemain faites par ses prédécesseurs dont Cherif Rahmani Chacun d'entre nous va tenter d'être clairvoyant sur nos propres compétences mais aussi sur nos incompétences.

Pour cela, rechercher une évaluation objective, croiser les avis, savoir prendre conseil et se remettre en question si c'est possible restent de très bons moyens de nous assurer que nous ne sommes pas les seules victimes. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus oublier que si certains incompétents ont l'impression que leurs mauvaises décisions sont excellentes, c'est tout simplement parce que ce sont les meilleurs rigolos!

Expert en tourisme