Le Musée public national «Ahmed Zabana» d'Oran organisera, à compter de lundi prochain, une manifestation culturelle sous le slogan «les créations de la femme algérienne: passé et présent», à l'occasion de la Journée mondiale de la femme.

La manifestation, qui s'étale jusqu'au 15 mars en cours, comprend une exposition? des créations de la femme algérienne, à travers des collections muséales conservées au musée «Ahmed Zabana», à l'instar des vêtements traditionnels, «blouse oranaise» (blousa), kaftan, «karakou d'Alger» et «mendil» (foulard), a déclaré, à l'APS, la responsable du département de la communication.

Ces pièces d'art historiques sont un don de familles oranaises au musée, certains de ces objets datent de près de 50 ans de conservation, mettant en valeur le savoir-faire des femmes algériennes dans le domaine de la couture et reflétant leur originalité dans la préservation de ce patrimoine culturel, a souligné Leïla Boutaleb. Une série de poteries réalisées par des femmes algériennes sera aussi exposée, et des produits en «alfa», tous datant des XIXe et XXe siècles, ainsi que deux peintures de la célèbre artiste défunte Baya Mahieddine, tandis qu'une autre exposition sera consacrée aux livres écrits par des femmes écrivaines.

Des associations culturelles participeront à cet événement, à l'instar de l'association culturelle «Kounouz El Bahia», qui organisera un colloque traitant du thème de la «Littérature féminine» animé par des professeurs spécialisés, en plus d'une séance de récitation de poèmes organisée par «Nadi Maârif» relevant de l'association «wahie el mouthakafine», alors que l'association «Ayadi kheir» présentera des travaux manuels féminins, dont la confection de poupées, la préparation de gâteaux traditionnels et autres.