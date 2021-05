Un orchestre philarmonique «Bouna» vient d'être formé à l'annexe de l'Institut régional de formation musicale d'Annaba par l'association culturelle de wilaya «Orchestre philarmonique Bouna» créé récemment, a-t-on appris dimanche de la chargée de communication de l'association, Fatima Zahra Bouledroua.

Cet orchestre se fixe pour objectif de «préserver le patrimoine musical local et national, de l'enrichir et de permettre aux jeunes talents de toutes les catégories d'âge de s'épanouir», a indiqué à l'APS Fatma Zohra Bouledroua.

L'orchestre permettra aux formateurs et étudiants en musique de se familiariser avec les classiques de la musique universelle, de préserver, d'enrichir et de promouvoir le patrimoine musical local et national à travers le pays et à l'échelle internationale, a précisé la même source.

L'orchestre philarmonique «Bouna» est constitué d'environ 30 musiciens dont 14 violonistes outre des pianistes, des saxophonistes, clarinettistes et des guitaristes. Il active au sein de l'annexe de l'institut régional de formation musicale qui se trouve dans la commune d'El Bouni, a-t-on indiqué.