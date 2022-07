L'événement promet de tenir toutes ses promesses car les organisateurs, des chevronnés dans le domaine culturel et littéraire, n'ont ménagé aucun effort afin d'être à la hauteur des attentes de tous les participants et des visiteurs. Faut-il rappeler que la majorité des organisateurs de ce Salon du livre amazigh est constituée des auteurs ayant à leur actif un ou plusieurs livres dans la langue chère à Mouloud Mammeri à l'instar de Djamel Laceb, Hacène Helouane, Hamid Bilek, Tahar Ould Amar...

D'autres sont des hommes de culture ayant également fait leurs preuves à l'instar du grand comédien Salem Oussalas. Toutefois, un grand absent manquera à cet événement culturel. Il s'agit du regretté Samir Arkam, dont l'apport à la langue et culture amazighes est indéniable. C'est d'ailleurs à Samir Arkam que cette deuxième édition du Salon du livre amazigh est dédiée. Beaucoup d'émotion a plané lors de la cérémonie d'ouverture et tout au long de la première halte de ce salon car parler de Samir Arkam au passé n'est guère chose aisée.

L'image de son visage angélique a hanté tous les espaces du salon et l'esprit de tous les présents. De nombreux éditeurs ont pris part à cette nouvelle édition dont certains sont venus d'Alger comme l'Anep (Agence nationale d'édition et de publicité), mais aussi El Amel, Imal, Identité-tamazight,...

Les organisateurs ont ont tracé un programme extrêmement riche, mais aussi et surtout bien chapitré du point de vue thématique. Ainsi, pour la première journée, les organisateurs ont convié des romanciers de langue amazighe ayant reçu des Prix (Assia Djebar et autres) afin de débattre du livre amazigh. Il s'agit de Djamel Laceb, Lyès Belaïdi, Rachid Boukherroub, Rachida Bensidhoum et Mohand Akli Salhi. Ce dernier est,pour rappel, le lauréat du Grand prix Assia Djebar du roman amazigh pour l'édition 2022 pour son livre «Tit d yiled».

La modération de la rencontre a été confiée à l'auteur Ramdane Abdenebi. Une autre conférence ayant pour thème: «L'apport des départements amazighs à la promotion de l'écrit en tamazight» sera animée par les universitaires Nadia Berdous, Zahir Meksem, Yacine Meziani et Tanina Halouane. L'apport des Salons du livre au développement local est le sujet qui sera abordé par Belkacem Boukherouf, Farid Bouhini et Seddik Iazzouguene.

Le programme du Salon du livre amazigh de Ouacif se poursuivra avec la tenue d'une table ronde sur les femmes auteures en tamazight avec la participation de Hadjira Oubachir, Chabha Bengana, Linda Hantour, Zohra Aoudia et Zohra Lagha. Le thème de la traduction de et vers tamazight sera décortiqué en outre par les chercheurs Farida Hacid, Rachid Sahnouni, Habib-Allah Mansouri, Smaïl Abdenbi, Tahar Boukhenoufa et Hamid Bilek. Une autre question importante inhérente à l'amazighité est au menu. Il s'agit de l'expérience du cinéma amazigh qui sera mise sous la loupe du célèbre réalisateur Belkacem Hadjadj avec la participation de Salem Oussalas. «Eveil identitaire, mémoire et culture» est le sujet qui sera abordé par les militants du Mouvement culturel berbère Hend Sadi, Mouloud Lounaouci et Hakim Saheb. Il faut préciser que ce programme sera enrichi par l'animation de nombreux ateliers d'écriture, de lecture, de contes, etc. principalement destinés aux enfants.