Amine Djamoussi, employé modèle, mène une vie de couple sans histoire. Il traîne deux souvenirs, celui d'un indicateur des forces coloniales exécuté devant ses yeux d'enfant et celui, rangé dans les rêves inaccessibles, mais jamais refoulés, d'une tenue de Zorro qu'il allait, au sortir de l'école, admirer dans une vitrine. Il aurait longtemps coulé des jours tranquilles dans une vie paisible, si un «mauvais génie», calfeutré derrière les bonnes intentions de l'ami Saâdoune, ne s'était insidieusement introduit dans son cocon existentiel, avant de le pulvériser. En lui faisant miroiter les attraits d'une vie moins routinière, le comploteur multiplie les pièges et les manigances pour attirer Amine dans la spirale infernale de l'enrichissement illicite.

L'un insiste, l'autre résiste: qui de la manipulation corruptrice ou de la résistance morale sortira victorieux? Cet affrontement se fera sous le regard de Naana Toma qui, de sa tombe, observe les changements opérés dans l'esprit d'un homme, mais aussi dans les rouages de toute la société.. Voila le résumé de quatrième de couverture de ce livre sorti récemment aux éditions Casbah.

De la naïveté au scrupule

Un livre disponible en vente au prix de 750 DA. Un livre facile à lire qui permettra aux lecteurs de se faire une idée sur ce qui est bien de faire ou pas, ce que l'on doit faire ou pas, quitte à regretter plus tard.. Ou pas!

Un livre qui parfois tourne en rond certes, mais qui lève le voile sur une réalité bien ancrée chez nous. Car si le récit est bel et bien le fruit de l'imaginaire de l'auteur, ce dernier mêle un malin plaisir de répéter dans son roman que ce genre de comportements est légion dans le pays, à savoir le donnant-donnant. Cela s'appelle dans la bouche de Amine: de la corruption.

En sera-t-il tenté lui l'homme à la bonne foi et aux principes irréprochables?

Vous le saurez en lisant ce livre de bout en bout. Ce livre nous plonge, en effet, dans le milieu des affaires des entrepreneurs en bâtiment.

Stupeur et moralité

Partant, on finit par comprendre que tout cela est à l'image de tout les autres secteurs, minés par les pots-de-vin et les cadeaux illicites à tous les étages en contrepartie d'un service rendu.

Au-delà de la tentation à céder, le livre évoque l'amour qui existe entre deux personnes qui ont vécu ensemble durant deux décennies et qui se soutiennent, cela évoque aussi l'amour filial, l'amitié entre hommes et la complicité entre personnes d'une même région.

Tout cela est vrai et donne encore plus d'épaisseur à ce livre, si ce n'est une certaine lourdeur démagogique qui traine son nez parfois entre les lignes. Toutefois, le roman est avant tout de la fiction et les personnages bien que bien décrits n'atteignent pas la magie suprême de l'incarnation même si le décor est souvent bien planté et les situations adroitement mises en scène.

La fin du livre avec la volte-face de Saâdoun dénote un peu. Toutefois, le livre reste intéressant à découvrir par la qualité de réflexion qu'il véhicule et le sujet fort d'actualité qu'il aborde. Economiste de formation, rappelons que Nadjib Stambouli a embrassé la carrière de journaliste dans différents quotidiens et hebdomadiers.

Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Impacts (Marsa éditions), Ma piste aux étoiles (essai, Casbah Editions), Le fils à maman ou la voix du sang (roman, Casbah Editions) et La rancune (roman, Casbah Editions).