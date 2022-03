Modérée par Sofiane Hadjadj des éditions Barzakh, cette rencontre algéro-italienne des professionnels du livre, a dévoilé en fait, le fossé qui existe dans le secteur du livre entre les deux pays, bien que l'Algérie reste «encore un pays jeune» comparé à l'Italie, estimera Sofiane Hadjadj. Inaugurée par le directeur de l'Agence italienne pour le commerce extérieur, cette rencontre devait tracer les lignes en vue d'entrevoir des possibilités de coopération entre les deux pays, tout en «stimulant les opérateurs économiques des deux pays» et ce, grâce à la présence de l'Italie au Sila. Il s'agit du pays invité d'honneur cette année dont le pavillon «Italia», rappelons-le, décline chaque jour un riche programme culturel. Prenant la parole, Mohamed Iguerb commissaire du Sila, dira en préambule, pour sa part que cette 25eme édition «sera certainement l'opportunité pour profiter mutuellement des potentialités des uns des autres». Et de souligner: «Je peux vous assurer que le marché algérien est important. Vous y trouverez, certainement, des opportunités réelles et louables. À nous aussi Algériens de profiter de votre potentiel éditorial, vos connaissances et savoir dans le domaine des métiers du livre». Honneur aux dames et précisément à Mme Cristina Mussinelli, consultante de l'association des éditeurs italiens. Avec des chiffres et des diagrammes à l'appui, présentés aux professionnels du livre algérien, l'intervenante a prouvé que nous étions bien loin dans le domaine du marché du livre. La consultante de l'Association des éditeurs italiens fera remarquer, en effet, que «l'édition est la deuxième plus grande industrie culturelle en Italie, la sixième dans le monde et la quatrième en Europe, avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros par an». Aussi, nous apprenons que même pendant l'année du Covid et de l'interruption des salons internationaux, le secteur de l'édition italienne se développera sur les marchés étrangers. En 2020, la vente de droits a concerné 8586 oeuvres, soit plus de 0,2% par rapport à 2019, équivalent à 12% de la production éditoriale de nouveautés.

L'Italie, nous indique-t-on, se confirme aussi comme un pays tres ouvert aux cultures et aux livres étrangers, ct reste un pays qui traduit beaucoup et qui, cepandant, au fil des années, dépend moins de l'étranger. De 1997 à 2020, les oeuvres d'auteurs italiens ont augmenté de 56%, les traductions de 24%.

L'Italie reste un pays très dynamique dans le marché de l'édition, bien que la langue italienne ne «rayonne» pas beaucoup dans le monde.

Le livre de jeunesse et de l'enfant domine et connaît un véritable ancrage en Italie, à tel point que les «enfants lisent beaucoup plus que les adultes» soulignera Mme Crisitna Mussinelli. Le marché italien de l'édition italienne s'exporte ainsi grâce au soutien des institutions nationales.

L'Italie possède aussi, énormément de petites maisons d'édition, indépendantes. En gros, le livre est très bien structuré en Italie. S'agissant de l'Algérie, Hassan Manjour représentant du département du livre au ministère de la Culture, fera remarquer d'emblée que l'apparition du marché du livre en Algérie est très jeune. Évoquant le soutien de l'État à partir des années 1990 au secteur du livre, il énuméra une série d'article relatifs à la loi de 2015 qui est venue pour réguler le marché du livre en Algérie, en introduisant notamment le système de labellisation et la gestion de l'importation, la formation aux métiers du livre, le soutien à la traduction etc. «90% des livres sont importés. Nous avons mis en place des mécanismes pour encourager l'exportation» dira t-il. Prenant la parole, Ahmed Madi, du Syndicat national du livre, saluera d'emblée le travail de la traduction en Algérie, arguant qu'il existe entre 50 et 60 traducteurs vers l'italien en Algérie. Il invitera ainsi l'Italie à «collaborer dans le domaine de la distribution et la co-édition». En direction de Cristina Mussinelli, il proposera de signer un accord de coopération avec l'Association nationale des éditeurs italiens «pour s'enrichir de l'experience italienne». Abondant dans le même sens, Nora Bouzida, secrétaire générale de l'Onel et directrice des Editions Samar, déclarera quant à elle tout de go: «Travaillons pour que nous soyons des hommes du livre!». Et d'ajouter:

«L'Algérie ne dispose pas d'une édition qui remonte à un siècle certes, mais elle possède un grand dynamisme. Faut y aller!»

À toutes ces mains tendues vers l'Italie, Crisitna Mussinelli se contentera, placide, d'annoncer que la foire du livre de Turin se tiendra cette année en présentiel au mois de mai...» et ce, sans donner de réponse claire aux sollicitations qui pleuvaient devant elle. Peut-être qu'il lui faudra du temps pour réfléchir et en parler, surtout en interne?