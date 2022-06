Dans le cadre du projet des «Enfants du nouveau monde», un après-midi de conférences-discussions se tiendra le samedi 11 juin à Alger, rencontres qui seront abritées par l'espace culturel «Les Ateliers sauvages». À partir du thème «Ecrire l'histoire, traduire le monde», quatre figures intellectuelles qui, chacune,, dessinent une trajectoire de pensée, de recherche et d'écriture singulière interviendront pour nous proposer leur regard.

L'historienne Malika Rahal et le penseur sénégalais Felwine Sarr discuteront des délicates questions de l'écriture de l'histoire, tandis que la chercheuse et autrice française Tiphaine Samoyault interviendra avec le chercheur algérien en histoire et linguistique Yassine Temlali sur la thématique des langues et de la traduction.

À ce moment crucial de notre histoire, nous avons besoin de reconstruire l'art,de nous raconter, afin de pouvoir nous penser nous-mêmes, condition de l'émancipation. Ce qui rassemble philosophes, historiens, écrivains et artistes, est l'art du récit. «Si l'on veut ne pas se laisser gouverner, il faut reprendre pied dans le récit de nos vies», souligne l'historien Patrick Boucheron.... Ces rencontres publiques seront enregistrées, sous-titrées puis largement diffusées et proposées en accès libre et permanent, afin d'en garantir une large accessibilité. Il s'agit là de s'inscrire dans le temps long, en disséminant des traces durables. «Les Enfants du Nouveau Monde» - hommage au roman éponyme d'Assia Djebar, paru en 1962 - regroupe trois entités: les [éditions Barzakh], les Éditions motifs et Meltin'Art qui s'associent le temps de conférences et d'ateliers pour conjuguer leur expérience dans la production et l'organisation de rencontres autour de la littérature et des sciences sociales, le décryptage critique des champs littéraires algériens et le souci de replacer le beau au coeur de nos préoccupations, l'éveil et la formation à l'art des plus jeunes, et plus largement à l'esthétique. Lieu artistique pluridisciplinaire fondée en 2015 par l'avocate, militante des droits humains et écrivaine Wassyla Tamzali, Les Ateliers sauvages sont situés rue Didouche Mourad au coeur d'Alger. Centre de création artistique et d'expérimentations et de promotion de l'art contemporain en Algérie, c'est un lieu véritablement propice à la convergence des idées. Ce projet bénéficie du soutien du programme All-Around Culture.