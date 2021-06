Le ministère de la Culture et des Arts organise depuis le 24 juin un concours sur le film documentaire dans le patrimoine culturel sous le slogan «Le film documentaire... une rencontre de mémoire et d'image» pour documenter et décrire la richesse culturelle aux yeux du cinéma, indique un communiqué du ministère. Le concours est ouvert à toutes les catégories d'âge et aux différents créateurs amateurs, aux académiciens et aux professionnels pour les films documentaires produits entre 2020 et 2021 dont la durée ne dépasse pas 30 minutes en excluant les films de fiction. Le concours des films traite du patrimoine immatériel en Algérie d'expression orale, les arts d'expression corporelle, les festivités et les rituels, les arts traditionnels authentiques à l'instar des tapis, le textile, les vêtements, la gastronomie et les plats traditionnels. Les oeuvres doivent être adressées du 24 juin au 24 juillet 2021 via l'email: [email protected], pour trois Prix, à savoir: Meilleur scénario, Meilleure mise en scène et Meilleur documentaire.