Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a lancé, le 22 août dernier, le concours «Saïd-Hilmi des spectacles comiques», destiné aux professionnels et amateurs de théâtre âgés de plus de 20 ans. L'appel à participation est ouvert jusqu'au 22 septembre 2021 Les candidats devront envoyer une vidéo (en haute qualité) présentant un spectacle comique, entre cinq et dix (5-10) minutes. Ce concours récompensera respectivement trois (03) lauréats. Le Premier Prix est d'une valeur de 150000 DA, leSecond de 100000 DA et leTroisième Prix est de l'ordre de 70000 DA. Les candidatures sont à envoyer, avec le nom, le prénom, l'âge et le numéro de téléphone du participant/ la participante à cette adresse électronique [email protected]