Ineffable magazine en ligne lance un concours photo. Pour ceux qui ne connaissent pas ce support médiatique, ce dernier porte sur l'art et la culture algériennes. Il vient apporter une vision fraîche et passionnée à cette discipline et lui attribuer une échelle humaine en la rattachant à un vécu. Son adresse: http://ineffable-dz.art/. Aussi, son concours lancé récemment est ouvert jusqu'au 7 décembre prochain. Pour participer, il vous suffit de publier une photo ou une illustration qui met en valeur le patrimoine bâti de votre ville avec #ConcoursIneffableDz en taguant Ineffable Art & Culture et être abonné(e) à ineffable art et culture. Le gagnant du concours recevra un pack fujifilm instax mini 11 incluant: l'appareil photo, une housse, un album photo et un pack de 10 films instax mini. Il verra aussi sa photo/illustration publiée dans la prochaine édition (19e) de ineffable art & culture. L'objectif du concours est de remettre le patrimoine de nos villes au centre de notre quotidien, pousser les habitants à redécouvrir leur ville et leur histoire.

Les critères de sélection sont simples. Le choix se fera en fonction du respect de la thématique, de l'originalité et de l'émotion qu'elles transmettent.

La qualité d'image de la photo ne sera pas prise en considération dans la sélection, seul le contenu sera jugé (ainsi, la photo peut être prise par un simple téléphone).

Les photos peuvent être retouchées, ou utilisées pour créer un collage, il est aussi possible de joindre dessin et photo. Votre compte n'est pas public? Vous pouvez aussi participer en envoyant votre photo/illustration par email sur [email protected]