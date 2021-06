Matoub Lounès, l'invincible, est de retour comme chaque année en pareille période. Comment ne peut-il pas revenir lui qui a envoûté toutes les générations par sa voix unique, sa manière d'interpréter ses chansons également uniques et ses textes tout aussi uniques. Matoub Lounès, l'immortel, est de retour, lui qui n'est jamais parti. Ou parti pour rester. En attendant que les programmes de la commémoration du

23ème anniversaire de son assassinat soient rendus publics, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou vient de lancer une louable initiative. Il s'agit d'un concours du meilleur portrait de Matoub Lounès.

Du dessin à main levée

On peut aisément imaginer l'écho extraordinaire qu'aura une telle compétition qui a comme centre d'intérêt le chanteur le plus adulé par les Amazighs. Mais la question qui restera posée et qui demeurera en suspens, c'est celle de savoir quel sera l'artiste qui aura la chance d'être choisi par les membres du jury pour recevoir le prix de ce concours et qui fera de lui incontestablement un heureux élu.

Les responsables de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou ont précisé que ce concours est ouvert à l'ensemble des artistes sans aucune exception et sans limitation d'âge. Concernant le point inhérent aux techniques prises dans le choix des futurs lauréats, il est précisé qu'il s'agit du dessin à main levée, technique de peinture... Les organisateurs précisent en outre que les portraits artistiques doivent être pris en photos de bonne qualité HD. Aussi, indique-t-on, les oeuvres doivent être envoyées à la boîte email «[email protected]» accompagnées des informations indispensables dont le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Il faut noter que le dernier délai pour déposer son oeuvre artistique a été fixé par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou pour le 20 juin 2021, soit cinq jours avant la date de la proclamation des noms des lauréats qui coïncidera avec l'anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès le 25 juin 1998. Les meilleurs portraits feront partie de l'exposition qui se tiendra à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri dans le cadre des activités commémoratives de la disparition physique du Rebelle.

Bien entendu, les lauréats recevront des cadeaux. En plus de ce concours, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou est en train de concocter un programme d'activités culturelles et artistiques pour commémorer ce triste anniversaire et afin de rendre hommage à un artiste et un poète immortel, talentueux et téméraire. Il faut souligner que de nombreux autres hommages seront rendus à Matoub par des associations culturelles un peu partout dans les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et Bouira. Mais aussi à l'étranger, notamment en France et au Canada.

De nombreux hommages seront rendus Un hommage grandiose

sera rendu au Rebelle à Aubervilliers le 25 juin prochain à l'initiative du chanteur et cousin du Rebelle, Matoub Hamid ainsi que de sa veuve Nadia Matoub. Il y a lieu de préciser enfin que le programme des activités commémoratives sera affiné au fur et à mesure que la date du 25 juin approche. Il y aura notamment, celui qui sera exécuté par la Fondation Matoub-Lounès qui comportera l'habituel recueillement aussi bien sur le lieu de l'assassinat du Rebelle à Tala Bounane ainsi que sur sa tombe dans son village natal Taourirt Moussa.