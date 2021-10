La Fondation culturelle «Asselah Ahmed et Rabah» organise un concours de dessins d'enfants, dont l'idée est de «faire prendre conscience et de faire découvrir aux enfants, par le dessin, toute la richesse et la beauté de la nature», a fait savoir dimanche la Fondation. Le thème de ce concours, ouvert à tous les enfants âgés de 4 à 10 ans résidant en Algérie et les enfants algériens résidant à l'étranger, est libre, tout comme le choix des matériaux, des couleurs, des techniques et des supports, ont précisé les organisateurs. Un participant ne peut soumettre qu'un seul dessin et les dessins collectifs ou les dessins corrigés par un tiers ne seront pas acceptés et les copies d'oeuvres d'autrui sont interdites, selon les conditions du concours. Les participants doivent mentionner au verso du dessin leur nom, prénom, âge, date de naissance, niveau, l'école fréquentée, adresse du domicile et numéro de téléphone. Les travaux doivent être transmis avant le 11 décembre 2021 à l'adresse du siège de la Fondation Asselah Ahmed et Rabah: 29 bis, Boulevard Zighout Youcef, ou déposés directement les lundi et mardi de 10h30 à 15h00. Le concours est doté de trois Prix de félicitations et de sept Prix d'encouragement. Les Prix seront remis lors d'une cérémonie qui sera organisée le 18 décembre à partir de 14h00 au siège de la Fondation.