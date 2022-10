Les «Ouled El Bled» débarquent en Algérie. Le quatuor de musiciens français sera en représentation au mois d'octobre à Constantine et à Tlemcen. C'est à l'invitation de l'Institut français d'Algérie que la formation musicale sera en concert à l'Institut français de Constantine le 18 octobre à 18h. Elle ralliera Tlemcen par la suite pour un concert le 20 octobre à l'hôtel Agadir, à la même heure. Etienne, Fred & Léo sont des musiciens français qu'un amour des musiques arabes et amazighes lient. Avec leur formation, ils entonnent des compositions écrites et chantées en derja.

Inspirés par la musique des cabarets algérois et portés par la voix de Kahina, la chanteuse du band, les membres de «Ouled El Bled» transmettent leur «attachement au monde maghrébin en général et à la musique cha âbie en particulier». Pour assister au concert de Constantine, il suffit de s'inscrire à [email protected]

Le concert de Tlemcen est par contre sur accès libre, gratuit et sans réservation préalable.