L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel célèbre la Journée international du jazz en partenariat avec l'Office Riadh El Feth.

En effet, L'Aarc célèbre la «Journée internationale du jazz» en organisant un concert avec le groupe «Bahdja Project» et ce, le jeudi 28 Avril 2022 à 21h30 à la Salle Ibn Zeydoun.

Le tarif d'entrée est fixé à 1000DA (la vente des Billets se tiendra le 21 avril 2022 à Dar Abdellatif - jour du spectacle à la salle Ibn Zeydoun).

«Bahdja Project» est un projet musical de musique jazz né en 2018 suite à la rencontre du souffleur belge Manuel Hermia et du violoniste algérien Kheireddine Mkachiche, deux talentueux musiciens de grande renommée, ici entourés de leurs complices respectifs, à savoir: le batteur Franck Vaillant (FRA), le bassiste François Garnie (BEL) et le pianiste Zinou Kendour (ALG).

La veille, soit le mercredi 27 Avril 2022, aura lieu une master class de 21h00 à 00h00 à Dar Abdellatif. À travers la master class, les musiciens du Projet Bahdja partageront leur expérience avec les professionnels et amateurs de musique.

Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer votre demande par mail (y intégrer nom - prénom - CV artistique) à l'adresse suivante: [email protected] (Un mail de validation vous sera renvoyé pour assister à la master class).