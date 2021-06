L'opéra d'Alger reprend du service, même s'il n'a pas vraiment arrêté avec ses nombreux ateliers de musique et danse.

Cette fois c'est avec un concert de Samir Toumi et l'Orchestre symphonique qu'il vous donnera rendez-vous le 24 juin.

En effet, l'ensemble andalou de l'Opéra, l'Orchestre symphonique et Samir Toumi seront en représentation le 24 juin à 19h, sous la direction musicale de Lofti Saïdi et Abdeldjallil El Robrini.

Les billets seront disponibles tous les jours, de 9 à 17h30 au guichet de l'Opéra. Le prix du billet a été fixé à 1500 DA.

À côté de cela et aux amoureux des arts, il vous sera possible ainsi de visiter le petit marché de l'art installé au sein de l'Opéra. Ce dernier se tient chaque jour jusqu'au 24 juin, de 13h à 20h, avec un accès à 100 DA. Il est conjointement organisé avec le Centre d'art El Yasmine.