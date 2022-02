Le Centre culturel algérien, sis à Paris, organise le samedi 26 fevrier à partir de 20h30 une soiréé avec le groupe Gaâda Diwane de Béchar. Gaâda alimente sans cesse, et avec cœur, des soirées vibrantes et chaleureuses où la sensualité coule à flots. Transes ! Fusion féconde. Le public répondra par la danse et les youyous voluptueux! Gaâda viendra présenter au Centre culturel algérien un nouvel élan aux sons renouvelés et enveloppants, ,prolongeant le travail déjà entrepris : faire la fête, certes, mais également faire le lien entre cultures et générations en réconciliant le profane et le sacré. Musique et chants de l’amour, de la lutte et de l’espoir. Le public viendra, comme à chaque occasion, en se procurant l’immense joie en scandant les chœurs des chants du groupe qui saura le transporter aux cimex de la transe et faire grimper la température !