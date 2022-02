Le British Council Algérie, en collaboration avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, organise une journée de formation «The Artist: Entrepreneurship Day» au profit des jeunes artistes algériens et ce, le 26 février 2022 de 14h à 17h30. Les jeunes artistes intéressés peuvent s'inscrire dès à présent sur ce site: www.britishcounsil.dz/fr/events. L'accès est libre dans la limite des places disponibles. «L'adoption du numérique renforce clairement la reconfiguration des musiciens indépendants à succès avec des pratiques entrepreneuriales numériques. Maintenant que les plates-formes de musique en ligne représentent désormais 62,1% des revenus globaux de l'industrie musicale mondiale.Qu'est que l'Industrie de la musique digitale et comment d'Algérie ou d'ailleurs, musiciens et artistes pourront créer eux- mêmes leurs entreprises grâce au digital?» C'est à quoi le British Council et partenaires ont travaillé de concert avec M. Chris Cooke cofondateur du CMU ainsi que le CAF du Royaume-Uni. Rendez-vous est pris donc le 26 février de 14h à 17h30 sur Zoom. Rappelons que ce programme est dirigé par Chris Cooke, expert de l'industrie musicale britannique. Il se concentrera sur la façon de transformer votre musique en entreprise grâce aux outils numériques, au droits d'auteurs et au streaming Fanbase (base de fans). Le programme est fourni par le collectif Featured Artists Coalition (CAF) et Complete Music Update (CMU) du Royaume-Uni: DIY (Do It by Yourself), une série d'événements dirigés par des artistes qui fournissent des informations importantes et des conseils pratiques pour aider les artistes en début de carrière à construire une carrière à long terme et une entreprise durable autour de leur musique. Notons que la première session sera relative à comment «gagner de l'argent avec vos chansons et vos enregistrements».. Elle se tiendra de 14h00 à 15h30. Lorsque vous écrivez des chansons et enregistrez des pistes, vous créez des droits d'auteur. Ainsi, vous découvrirez comment vous pouvez organiser vos droits musicaux et comment ces droits d'auteur peuvent rapporter de l'argent, à la fois en Algérie et dans le monde grâce aux plateformes numériques. De plus, vous découvrirez le système de licences collectives et découvrirez comment obtenir votre musique en streaming. La session 2 aura trait quant à elle à «Construire une base de fans, En direct et en ligne». Elle aura lieu à partir de 16h00 jusqu'à 17h30. Construire une entreprise autour de votre création musicale signifie trouver une base de fans pour votre musique. Le processus de construction de la fan-base implique une activité en direct et numérique - et une collaboration avec d'autres musiciens et créateurs. Dans le cadre de cette session, vous découvrirez comment obtenir des concerts - à la maison et au-delà - et comment utiliser les canaux numériques pour développer et engager une base de fans. Il est bon à savoir que le CMU (Complete Music Update) aide les artistes à naviguer et à comprendre l'industrie de la musique. Ils le font par le biais des médias, de la formation et de la recherche, ainsi que lors de divers événements de l'industrie musicale. Selon leurs propres termes, CMU «fournit» un guide d'initié «à l'industrie de la musique et à tout ce qu'elle crée, garantissant à chacun un accès égal aux informations sur toutes les dernières transactions d'entreprise, les droits d'auteur, les innovations en matière de musique numérique, les hausses du streaming et les chutes de la vente au détail» etc. Le FAC (Featured Artists Coalition) est pour sa part, l'organisme commercial britannique représentant les droits et intérêts spécifiques des artistes musicaux. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif, au service d'une adhésion diversifiée et mondiale de créateurs à toutes les étapes de leur carrière. Le FAC est formé par des artistes, pour des artistes, et ils placent cette philosophie au centre de tout ce qu'ils font. Ils forment une communauté inclusive qui défend, éduque, collabore et recherche au nom des artistes, se réunissant pour fournir une voix forte et collective au sein de l'industrie et aux gouvernements nationaux et étrangers.