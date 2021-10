À l'occasion de la commémoration du 67 eme anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale l'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger organise ce mercredi 27 octobre 2021 à partir de 14h30 au niveau de l'espace culturel Bachir Mentouri (05, rue Bachir-Mentouri.Alger), le vernissage d'une exposition de peinture de l'artiste peintre Omar Regane. suivie d'une présentation du livre «Terre et roman». Un recueil de nouvelle, inspirées de réelles histoires révolutionnaires de la jeune écrivaine Djamila Mihoubi. Et de cloturer la journée en beauté par un récital poétique intitulé: «Wa Tahya El Djazair» animé par un nombre de poètes.