Bien qu'extrêmement modeste, l'oeuvre romanesque d'Anouar Benmalek continue de susciter l'admiration des lecteurs, la reconnaissance des critiques et la curiosité des chercheurs en littérature. Le colloque national qui vient de lui être consacré par l'université de Constantine est donc une juste reconnaissance qui est bien méritée. Il s'agit d'un Colloque national organisé par l'université des Frères-Mentouri de Constantine.

Plusieurs thèmes débattus

Le thème de cette rencontre qui vient d'avoir lieu a trait à l'engagement littéraire de l'auteur des «Amants désunis», l'un des meilleurs romans de cet auteur prolifique qui ne cesse d'innover et de subjuguer ses lecteurs depuis ses tout premiers livres.

L'auteur de «L'enfant du peuple ancien» a donc eu droit à de nombreuses conférences ayant permis d'analyser, voire de décortiquer son oeuvre.

Le colloque en question a été initié par le laboratoire «Sciences du langage, analyse du discours et didactique» de la faculté des lettres et des langues.

Parmi les angles d'attaque, choisis par les chercheurs ayant pris part à cette enrichissante rencontre, on pourrait citer: l'engagement dans «Le poumon étoilé»; la réécriture de l'histoire chez le même auteur

«Entre témoignage et engagement»; la violence comme leitmotiv historique dans le roman «Le rapt»; la néologie lexicale dans l'oeuvre d'Anouar Benmalek; à propos du discours historique dans le roman

«ô Maria»; la mémoire devant l'histoire, entre discours référentiel et discours littéraire, l'écriture du deuil dans «Tu ne mourras plus demain»; l'illusion amoureuse entre espoir et désespoir dans «L'amour loup»; stratégie discursive et positionnement chez Anouar Benmalek... Il y a quelques jours, le tout dernier roman d'Anouar Benmalek, intitulé «L'Amour au temps des scélérats» (Ééditions Casbah) a été sélectionné pour le Grand Prix de la fiction de la Société des gens de lettres. Ce Prix est remis chaque année par la Sgdl. Pour cette année, cette dernière a décidé «d'affiner ses choix littéraires pour mieux les mettre en lumière».

Une seule remise de Prix à l'hotel de Massa sera organisée en juin, où seront décernés six Grands Prix ainsi qu'un prix Révélation.

Grand Prix de la fiction

Le jury de ce prix est présidé par Aram Kebabdjian, et composé d'auteurs membres du comité et de personnalités extérieures dont Sylvain Bourmeau (rédacteur en chef d'AOC) et Fleur Richard (secrétaire général du Lieu unique à Nantes/ festival Atlantide).

La première sélection a été établie il y a quelques jours. En plus du roman d'Anouar Benmalek, on retrouve dans la catégorie du Grand Prix de fiction le roman «La fille parfaite» de Nathalie Azoulai,

«Monument national» de Julia Deck, «Le festin des hyènes» de Fabienne Juhel, «Plasmas» de Céline Minard, «L'ordre des choses» de Bruno Remaury ainsi que «La fille qu'on appelle» de Tanguy Viel.

Titulaire d'un doctorat d'État en probabilités et statistiques soutenu à Kiev, Anouar Benmalek a été, très jeune, happé par la littérature. Parmi ses plus beaux et grands romans, on peut citer: «Les amants désuni»,

«L'amour loup», «ô Maria», «Le rapt», «Tu ne mourras plus demain», «Ce jour viendra», «Fils de Sheol»... Anouar Benmalek a également publié des recueils de poésie et des essais dont «La barbarie».

Anouar Benmalek était présent au dernier Salon international du livre d'Alger (Sila) où il avait dédicacé son dernier roman au stand des Éditions Casbah. Il a également animé une conférence-débat au stand de l'Institut français.