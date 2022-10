L'Institut français d'Algérie à Alger accueille le lundi 24 octobre de 19h30 à 21h00, un ciné-concert baptisé «Chaâba-Project, mémoire d'exil». Inspiré du roman d'Azouz Begag «Le Gone du Chaâba», le documentaire «Chaâba, du bled au bidonville» retrace l'histoire de 25 familles algériennes installées dans un bidonville pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Comment ont-ils vécu cette histoire? Leurs relations avec la France métropolitaine? La guerre d'Algérie, l'indépendance? Au travers de témoignages remplis de tendresse, de pudeur et de fierté, les personnages tout droit sortis du roman, nous rappellent cette histoire de France oubliée. Aujourd'hui que reste-t-il du mythe du retour, que reste-t-il du Chaâba? Ce documentaire réalisé par Wahid Chaïb (neveu d'Azouz Begag et fondateur du groupe Zen Zila), Coproduit par France Télévision et 2 Rives TV, soutenu par le CNC, l'Acse et la Procirep. Il a été diffusé sur France 3 et 2 Rives TV. Conçu comme un outil de diffusion et de transmission en direction de tous les publics, le Chaâba project est destiné à être programmé dans des structures sociales, éducatives et culturelles. Il a pour objectif de transmettre un épisode méconnu de l'immigration algérienne, contribuant ainsi à briser le silence autour d'une mémoire oubliée. Parce que l'histoire de l'immigration n'est pas ou peu enseignée dans nos écoles, parce que les réactions suscitées à l'issue des projections ont provoqué une multitude de témoignages et de prises de parole de la part du public, ravivant les souvenirs, provoquant les interrogations. «Nous pensons que le Chaâba project est un formidable outil de communication et d'éducation populaire destiné à préserver la mémoire d'un temps disparu, de comprendre, mais aussi de s'interroger sur certaines réalités de notre société contemporaine.» écrit-on.

À noter que cette projection sera précédée d'un concert du «Velvet in The Bled», la rencontre musicale Wahid Chaïb (Zen zila) et Alaoua Idir (Dezoriental). Pour assister à la soirée, il vous suffit de réserver à [email protected]